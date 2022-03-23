Россия нанесла удар по воинской части в Днепре мчс области
Российские военные попали по одной из воинских частей на окраине города Днепр вечером четверга. Как сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области, два ракетных удара были нанесены около 22:38.
В результате ракетных ударов существенно разрушены здания части. Информация о погибших и пострадавших уточняется.
Попадание ракет повлекло два пожара. Какими именно ракетами российские войска нанесли удар пока не сообщается.