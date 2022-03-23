Медведев снова заговорил о том, что в России может быть восстановлена смертная казнь

После исключения России из Совета Европы ограничений для восстановления смертной казни в стране больше не осталось – мораторий может быть пересмотрен, «если что-то изменится в жизни общества». Об этом в интервью РИА Новости заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Если возвращаться к сегодняшней ситуации, она такая, как есть: международные основания отпали, есть внутренние правовые позиции Конституционного суда. Эти правовые позиции основаны на текущем правопорядке, на текущей криминогенной ситуации. Я исхожу из того, что если все будет спокойно, то эти правовые позиции могут оставаться такими же, как и были. Но правовые позиции тоже не являются вечными, если что-то изменится в жизни общества, тогда эти правовые позиции тоже могут быть пересмотрены», - сказал Медведев.