Медведев снова заговорил о том, что в России может быть восстановлена смертная казнь
После исключения России из Совета Европы ограничений для восстановления смертной казни в стране больше не осталось – мораторий может быть пересмотрен, «если что-то изменится в жизни общества». Об этом в интервью РИА Новости заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«Если возвращаться к сегодняшней ситуации, она такая, как есть: международные основания отпали, есть внутренние правовые позиции Конституционного суда. Эти правовые позиции основаны на текущем правопорядке, на текущей криминогенной ситуации. Я исхожу из того, что если все будет спокойно, то эти правовые позиции могут оставаться такими же, как и были. Но правовые позиции тоже не являются вечными, если что-то изменится в жизни общества, тогда эти правовые позиции тоже могут быть пересмотрены», - сказал Медведев.
Он считает, что мораторий Конституционного суда РФ на смертную казнь – это «не священное писание», решения суда могут меняться.
«И в истории нашей страны такие периоды бывали. Я напомню, что после войны Советский союз отменил применение смертной казни. Продолжалось это недолго. Достаточно быстро смертная казнь была восстановлена. Связано это было с высоким ростом насильственных преступлений, в том числе убийств. Что будет в будущем, я не знаю», - отметил он.