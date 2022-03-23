Россияне похитили в Херсоне известного спортсмена-депутата
В Херсоне россияне похитили депутата Корабельного районного совета, главу фракции «Европейская солидарность» Дмитрия Афанасьева. Об этом заявил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань в Facebook.
«В Херсоне похитили депутата Корабельного районного совета, главу фракции «Европейская Солидарность» Дмитрия Афанасьева. Это известный на весь мир спортсмен, инструктор международного класса, тренер сборной команды Украины по таэквондо».
Отмечается, что 22 марта после разгона проукраинского митинга Дмитрий защитил свою жену, которую пытались задержать. За это его жестоко избили: в больнице диагностировали многочисленные гематомы и сломанные ребра. Через два часа домой в семью прибыли с обыском российские военные. Они нашли удостоверение депутата райсовета, изъяли видео с камер наблюдения и мобильные телефоны членов семьи. Всех находившихся в доме мужчин задержали, среди них были и друзья Афанасьева. 23 марта в доме повторно провели обыск и отпустили одного из задержанных, который сообщил о жестоких пытках. Другие задержанные мужчины до сих пор в плену, над ними продолжают издеваться.