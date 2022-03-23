Украинская армия имеет больше танков, чем до начала войны, поскольку продолжает захватывать их у российской армии, пишет Forbes.

Отмечается, что за время боевых действий Украина потеряла по меньшей мере 74 танка. Россия же во время войны потеряла по меньшей мере 274 танка. По данным издания, силы обороны Украины захватили примерно 117 российских танков, остальные - уничтожены на поле боя.

Аналитики, изучив данные открытых источников, утверждают, что сейчас украинская армия может иметь на 43 танка больше, чем месяц назад.

«Эти 117 танков, которые захватила Украина, - это лишь те, которые аналитики могут подтвердить визуально. Фактическая сумма почти наверняка намного выше», - отмечает издание.