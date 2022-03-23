ЦБ РФ заверил, что все золото из резервов в его хранилищах в России

Центральный банк РФ заверил, что все золото из золотовалютных резервов находится в его хранилищах на территории страны, пишет ТАСС.

"Все золото из наших золотовалютных резервов находится в хранилищах Банка России на территории нашей страны", - отмечает ЦБ.

В Банке России подчеркнули, что золотовалютные резервы - это инструмент, за счет которого центральный банк может защищать экономику от внешних кризисов. В тяжелых ситуациях они обеспечивают выплату валютного долга, критический импорт, стабилизируют валютный рынок. "Хранить резервы внутри страны или потратить их внутри страны - это все равно что не иметь никаких резервов, вообще никакой защиты от внешних кризисов", - отмечает ЦБ.