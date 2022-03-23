ФСБ задержала россиянина за попытку передачи секретных данных спецслужбам Украины видео
Житель Хабаровска задержан за «попытку инициативной передачи» секретной информации спецслужбам Украины во время проведения специальной военной операции, сообщил Центр общественных связей ФСБ.
По данным службы безопасности, у задержанного по роду деятельности был доступ к закрытой информации. Он анонимно через интернет предложил украинской спецслужбе предоставить за деньги сведения, «которые могли быть использованы в ущерб безопасности Российской Федерации, в том числе для совершения диверсионных акций».
Хабаровчанину не удалось осуществить свой замысел в результате принятых российскими властями мер. Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК — о госизмене. Максимальное наказание по этой статье — 20 лет тюремного заключения.