Житель Хабаровска задержан за «попытку инициативной передачи» секретной информации спецслужбам Украины во время проведения специальной военной операции, сообщил Центр общественных связей ФСБ.

По данным службы безопасности, у задержанного по роду деятельности был доступ к закрытой информации. Он анонимно через интернет предложил украинской спецслужбе предоставить за деньги сведения, «которые могли быть использованы в ущерб безопасности Российской Федерации, в том числе для совершения диверсионных акций».

Хабаровчанину не удалось осуществить свой замысел в результате принятых российскими властями мер. Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК — о госизмене. Максимальное наказание по этой статье — 20 лет тюремного заключения.