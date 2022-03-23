Минобороны РФ в пятницу опубликовало кадры работы расчетов комплекса «Искандер». С помощью оперативно-тактического комплекса ВС РФ уничтожили базу подготовки иностранных наемников в Украине. Об этом сообщает военное ведомство России.

«Оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» была уничтожена база подготовки иностранных наемников», - говорится в сообщении военного ведомства.

На опубликованных кадрах видно, что стрельба велась двумя типами ракет - баллистической и крылатой. Как заявил начальник расчета самоходной пусковой установки Максим, здание было практически полностью разрушено баллистической ракетой. «Баллистической ракетой поразили здание, в котором располагался иностранный легион, и тренировочную базу. Так как была применена фугасная проникающая боевая часть, здание длиной 60 метров было практически полностью разрушено, и противник был поражен», - отметил он.

Командир стартовой батареи Алексей уточнил, что комплексы могут использовать как крылатые, так и баллистические ракеты. «Задача стояла поразить объект баллистической ракетой <…>. Данное изделие практически невозможно уничтожить, оно преодолевает противоракетную оборону противника, ему нет противодействия, так как скорость изделий на конечном этапе полета значительная, и современных средств, которые могут остановить данную ракету, еще нет», - добавил он.