ВС Украины контратакуют и возвращают контроль над городами

Контратаки позволили ВСУ вернуть контроль над городами и занять оборонительные позиции в радиусе до 35 км к востоку от Киева. Об этом сообщает разведка Великобритании.

«Украинская армия, вероятно, продолжит попытки оттеснить российские войска по северо-западному направлению от Киева к аэродрому Гостомель», - говорится в сообщении источников.

На юге Украины российские силы все еще пытаются обойти Николаев, стремясь двигаться на запад в сторону Одессы, но их продвижение замедляется из-за проблем с логистикой и сопротивления Украины.