Среди публикуемых Службой безопасности Украины прослушек переговоров российских военных внимание канала Conflict Intelligence Team привлек разговор, где один из собеседников, помимо прочего, рассказывает, что половина его бойцов, которые воюют под Николаевом, страдает от обморожения ног. О такой проблеме говорили и пользователи Твиттера с источниками на Донбассе и даже представители Пентагона. Фигурант прослушки тоже жалуется, что бойцам приходится спать в окопах, так как у них нет ни палаток, ни печек-"буржуек".

Источник, знакомый с ситуацией на другом направлении вторжения, подтвердил эту информацию, добавив, что в одном из соединений палатками была обеспечена только одна батальонно-тактическая группа, а зимнее обмундирование имели всего 20% личного состава, причем часто купленное самими контрактниками за свой счет. О недостатке зимнего обмундирования как причине обморожений говорил и представитель Пентагона. "Мы полагаем, что причина этого и многих других недостатков — институциональная коррупция в российской армии", - сказал он.