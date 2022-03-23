Аваков: «Шойгу потерял сознание»

Экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков со ссылкой на свои источники утверждает о резком ухудшении состояния здоровья министра обороны России Сергея Шойгу и начальника Главного управления Генштаба Вооруженных сил России Игоря Костюкова.

«Симптомы недомогания у обоих абсолютно одинаковые - жжение в области сердца, затруднённое дыхание. У Шойгу была потеря сознания», - написал А.Аваков на своей странице в Твиттер.