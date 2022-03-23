Венгрия не допустит транзита оружия в Украину и не откажется от российской нефти

Венгрия не допустит поставок оружия Украине через свою территорию, несмотря на требования Владимира Зеленского, потому что это поставило бы под угрозу жизнь и безопасность венгров, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто, пишет РИА Новости.

По словам Сийярто, на саммите премьер-министров Евросоюза в четверг Зеленский "повторил два хорошо известных требования украинцев: разрешить поставки оружия через нашу страну и одновременно прекратить покупать природный газ и нефть у России".

"Мы понимаем, что для президента Зеленского Украина и украинский народ важнее всего. Однако для нас важнее всего безопасность Венгрии и венгерского народа. Мы действуем, чтобы удержать Венгрию от войны, поэтому мы не допустим поставки оружия через нашу территорию. Эти поставки сразу станут военной целью для уничтожения, и мы не готовы подвергать риску жизнь и безопасность венгров", - написал Сийярто в Facebook.