Швейцария заморозила более $6 миллиардов российских активов

Швейцария заморозила российские активы на сумму около 5,75 млрд швейцарских франков, или $6,17 млрд, которые включают ряд объектов недвижимости. Однако эта сумма, вероятно, будет еще больше, сообщает Reuters.

«С поступлением новых сообщений и потенциальных дополнений в санкционные списки ЕС, которые также предполагает Швейцария, вполне вероятно, что эта цифра будет расти», — отметил старший чиновник Государственного секретариата по экономическим вопросам (SECO).

До этого времени в SECO отказывались оценивать размеры активов, замороженных или потенциально подвергнутых санкциям, однако нейтральная страна начала принимать санкции Европейского Союза против России из-за ее вторжения в Украину.