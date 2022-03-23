Экс-канцлер Германии обвиняет Запад и надеется на Эрдогана

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер осудил военные действия России в Украине, но обвинил в эскалации конфликта политический провал Запада, передает «Европейская правда».

По мнению Шредера, к войне в Украине привела политическая неудача. Он отметил, что после падения Берлинской стены и прекращения биполярности между Советским Союзом и США «Европа не создала архитектуру безопасности, которая отражала бы эту измененную ситуацию. И война в Украине является одним из последствий этой политической неудачи».

Экс-канцлер также отметил, что за последние годы как Россией, так и западными странами было допущено множество ошибок, и заявил, что каждый должен сделать все, что в его силах, чтобы окончить эту страшную войну.

Между тем он назвал положительным тот факт, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает посредником.

«Мы надеемся, что эта миссия будет успешной», – заявил политик.