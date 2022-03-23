В российском медиапространстве тиражируются противоречивые сообщения о состоянии Владимира Жириновского, находившегося в коме. Несколько минут назад российский сенатор Александр Пронюшкин подтвердил информацию агентства "Спутник" о смерти политика. Однако спикер Госдумы Владимир Володин заявил, что состояние Жириновского тяжелое, но он все еще жив.

В свою очередь, как сообщили российским СМИ, в пресс-службе Минздрава России состояние Жириновского оценивается как стабильное, врачи продолжают оказывать всю возможную медпомощь.

Позднее и сын Жириновского - Олег Эйдельштейн опроверг информацию о смерти главы ЛДПР.

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