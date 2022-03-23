Умер Жириновский или нет? новое обновление: 13:12
В российском медиапространстве тиражируются противоречивые сообщения о состоянии Владимира Жириновского, находившегося в коме. Несколько минут назад российский сенатор Александр Пронюшкин подтвердил информацию агентства "Спутник" о смерти политика. Однако спикер Госдумы Владимир Володин заявил, что состояние Жириновского тяжелое, но он все еще жив.
В свою очередь, как сообщили российским СМИ, в пресс-службе Минздрава России состояние Жириновского оценивается как стабильное, врачи продолжают оказывать всю возможную медпомощь.
Позднее и сын Жириновского - Олег Эйдельштейн опроверг информацию о смерти главы ЛДПР.
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Скончался лидер Либерально-демократической партии России, депутат Госдумы, скандально известный политик Владимир Жириновский.
Как сообщает "Спутник", политик скончался сегодня - в пятницу, 25 марта в 10.45 утра. По информации издания, последние сутки политик провёл в коме.
Напомним, что Владимира Жириновского госпитализировали в Центральную клиническую больницу Москвы 2 февраля после положительного теста на коронавирус. Анализы показали, что Жириновский заразился «омикроном».