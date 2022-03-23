Повышение мировых цен на продукты питания в результате войны в Украине может спровоцировать голодные бунты в бедных странах. Об этом в интервью The Guardian заявила глава Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала.

«Я думаю, что мы должны быть обеспокоены. Влияние на цены на продукты питания и голод в этом и следующем году может быть значительным. Еда и энергия являются двумя крупнейшими товарами в потребительских корзинах бедных людей во всем мире», – сказала Оконджо-Ивеала.

«Больше всего пострадают бедные страны и бедные люди в этих странах», - подчеркнула она.