Джемаль Бустани, автор haqqin.az 13:25

Глава китайской дипломатии Китая Ван И прибыл в Кабул с необъявленным визитом. Он был принят министром иностранных дел правительства талибов Амир Ханом Моттаки. Пока американцы и НАТО полностью увязли в украинском конфликте, забыв о других регионах, Пекин решил совершить «бросок на Кабул», достигнув окончательных договоренностей с талибами. Момент как нельзя более благоприятный – Запад не намерен налаживать отношения с «Талибаном», пока он не выполнит «демократические хотелки» Вашингтона и Брюсселя. Кабул остался наедине со своей гуманитарной катастрофой. И те, кто сейчас начнут реализацию здесь своих экономических проектов – снимут все самые густые сливки.

Американцы и европейцы долго делали вид, что после их «поспешного ухода» из Кабула никакого Афганистана больше не существует. И что там происходит – вообще не их дело. Что, впрочем, не помешало им «прихватизировать» половину афганских активов, хранившихся в США. Как хотят, дескать, так пусть сами и разбираются, проблемы туземцев шерифа не волнуют. И уж тем более вашингтонского шерифа не волнует, как себя будут чувствовать соседи Афганистана по региону. В Пекине и Ташкенте сделали соответствующие выводы – и предложили Кабулу «дорожную карту» реконструкции афганской экономики, от которой талибы пришли в настоящий восторг. И теперь осталось уточнить ее детали – и приступить к работе, которую «Талибан» будет горячо приветствовать. И всячески ей содействовать. Первоочередной интерес Пекина в Афганистане заключается в разработке медного месторождения «Айнак» к востоку от Кабула, тендер на которое китайские компании Jiangxi Copper и Metallurgical Corporation of China выиграли еще в 2007 году. Правда, тогда его реализовать не удалось из-за активного противодействия американцев.