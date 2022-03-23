Китайский бросок на Кабул наш комментарий
Глава китайской дипломатии Китая Ван И прибыл в Кабул с необъявленным визитом. Он был принят министром иностранных дел правительства талибов Амир Ханом Моттаки.
Пока американцы и НАТО полностью увязли в украинском конфликте, забыв о других регионах, Пекин решил совершить «бросок на Кабул», достигнув окончательных договоренностей с талибами.
Момент как нельзя более благоприятный – Запад не намерен налаживать отношения с «Талибаном», пока он не выполнит «демократические хотелки» Вашингтона и Брюсселя. Кабул остался наедине со своей гуманитарной катастрофой. И те, кто сейчас начнут реализацию здесь своих экономических проектов – снимут все самые густые сливки.
Американцы и европейцы долго делали вид, что после их «поспешного ухода» из Кабула никакого Афганистана больше не существует. И что там происходит – вообще не их дело. Что, впрочем, не помешало им «прихватизировать» половину афганских активов, хранившихся в США. Как хотят, дескать, так пусть сами и разбираются, проблемы туземцев шерифа не волнуют.
И уж тем более вашингтонского шерифа не волнует, как себя будут чувствовать соседи Афганистана по региону. В Пекине и Ташкенте сделали соответствующие выводы – и предложили Кабулу «дорожную карту» реконструкции афганской экономики, от которой талибы пришли в настоящий восторг. И теперь осталось уточнить ее детали – и приступить к работе, которую «Талибан» будет горячо приветствовать. И всячески ей содействовать.
Первоочередной интерес Пекина в Афганистане заключается в разработке медного месторождения «Айнак» к востоку от Кабула, тендер на которое китайские компании Jiangxi Copper и Metallurgical Corporation of China выиграли еще в 2007 году. Правда, тогда его реализовать не удалось из-за активного противодействия американцев.
Но сейчас этот фактор физически исчез, и второе в мире по объему залежей медной руды месторождение, разведанные и извлекаемые запасы которого оцениваются в 11 миллионов тонн, будет работать на китайскую экономику и афганский бюджет.
Аналогичная ситуация складывается с нефтегазовыми месторождениями в бассейне реки Амударьи, на границе с Узбекистаном, которые, вероятнее всего, станут объектом разработки совместной узбекско-китайской концессии.
Традиционная «большая игра» в Центральной Азии внезапно изменила свой формат. Если раньше она рассматривалась как противостояние России и англо-саксонского мира, то теперь становится уделом новых игроков – Турции, Китая, Узбекистана, Индии и Пакистана, а также – пока пунктиром, но он становится все заметнее – монархий Персидского залива.
Драматизма ситуации добавляет то, что через Афганистан вполне может пройти новая схема «магической логистики», когда скрываются конечные покупатели и пути поставок. Афганские талибы, сами этого не сознавая, взяли под контроль важный транзитный узел с выходом в серую зону «Пакистана–Иран-Средняя Азия». И тот, кто с помощью «Талибана» возьмет ее под контроль – тот и станет здесь «царем горы» в XXI веке.
Пока лучшие шансы для этого у Ташкента и Пекина. И их партнеров, которых китайцы и узбеки будут определять сами. Остальные бывшие игроки, включая Вашингтон и Москву, пока остаются за бортом. Причем даже не понимая, как изящно их ссадили с этого экспресса.