Почему вратарь сборной Азербайджана именно сейчас перешел в российский клуб?
Основной голкипер сборной Азербайджана по футзалу Ровшан Гусейнли перешел из клуба «Араз-Нахчыван» в российское «Торпедо» из Нижнего Новгорода.
27 марта Ровшан присоединится к своему новому клубу и, как минимум, в ближайшие два месяца будет защищать цвета лидера российской Суперлиги.
Интересно, почему 30-летний страж ворот переходит в российскую команду именно сейчас, когда многие легионеры, выступающие в России в различных видах спорта, напротив, покидают страну?
По словам Гусейнли, он еще в 2020 году получил предложение от «Торпедо», но из-за пандемии переговоры были приостановлены.
«Примерно неделю назад представители «Торпедо» вновь связались со мной и пригласили в команду, - рассказывает голкипер. – Мой контракт с «Араз-Нахчываном» продолжался, поэтому нужно было получить одобрение руководства клуба. Несмотря на то, что команду ждут матчи плей-офф в чемпионате страны, «Араз-Нахчыван» меня отпустил.
Основным вратарем «Торпедо» был украинец Евгений Иваняк. Из-за известных событий он перешел в бельгийский клуб. В результате представители команды из Нижнего Новгорода вышли на меня. Кстати, Ассоциация мини-футбола России в данный момент разрешает клубам только трансферы вратарей».
Комментируя то, что ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от соревнований, Ровшан Гусейнли сказал следующее:
«Об этом пока рано говорить. Время все расставит по местам. Сейчас цель моей новой команды – стать чемпионом России. Меня пригласили в состав именно для этого. Станем чемпионами, а потом буду принимать решение по ситуации, которая сложится на тот момент.
Я впервые буду играть в зарубежном клубе. Постараюсь достойно представить нашу страну и открыть дорогу для других наших игроков. Благодарю «Араз-Нахчыван», за который я выступаю с 2014 года, за то, что отпустили меня. Я хочу вернуться в Азербайджан в ранге чемпиона России».