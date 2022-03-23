Почему вратарь сборной Азербайджана именно сейчас перешел в российский клуб?

Основной голкипер сборной Азербайджана по футзалу Ровшан Гусейнли перешел из клуба «Араз-Нахчыван» в российское «Торпедо» из Нижнего Новгорода.

27 марта Ровшан присоединится к своему новому клубу и, как минимум, в ближайшие два месяца будет защищать цвета лидера российской Суперлиги.

Интересно, почему 30-летний страж ворот переходит в российскую команду именно сейчас, когда многие легионеры, выступающие в России в различных видах спорта, напротив, покидают страну?

По словам Гусейнли, он еще в 2020 году получил предложение от «Торпедо», но из-за пандемии переговоры были приостановлены.

«Примерно неделю назад представители «Торпедо» вновь связались со мной и пригласили в команду, - рассказывает голкипер. – Мой контракт с «Араз-Нахчываном» продолжался, поэтому нужно было получить одобрение руководства клуба. Несмотря на то, что команду ждут матчи плей-офф в чемпионате страны, «Араз-Нахчыван» меня отпустил.

Основным вратарем «Торпедо» был украинец Евгений Иваняк. Из-за известных событий он перешел в бельгийский клуб. В результате представители команды из Нижнего Новгорода вышли на меня. Кстати, Ассоциация мини-футбола России в данный момент разрешает клубам только трансферы вратарей».