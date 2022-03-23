Финляндия прекращает пассажирское ж/д сообщение с Россией

"По решению правительства Финляндии в понедельник, 28 марта, будет прекращено движение поездов Allegro. В воскресенье, 27 марта, из Хельсинки в Санкт-Петербург проследует только утренний поезд Allegro, а дневной поезд AE786 отменяется. В воскресенье оба запланированных рейса проследуют из Санкт-Петербурга в Хельсинки", - сообщается на сайте компании.

Пассажирское железнодорожное сообщение между Финляндией и Россией поездами Allegro прекращается с понедельника, 28 марта, сообщил финский оператор VR Group. Об этом пишет "Интерфакс".

1 марта VR Group заявила о прекращении сотрудничества с ОАО "РЖД", кроме необходимого для трансграничного сообщения. Решение должно было действовать до особого распоряжения.

На тот момент по требованию властей пассажирские перевозки на поезде Allegro было решено продолжить для возвращения финнов домой, сообщал оператор.