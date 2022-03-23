Володин назвал Зеленского «военным преступником»

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин назвал президента Украины Владимира Зеленского и его «приспешников» военными преступниками, «исповедующими нацистскую идеологию». Он пообещал, что российские власти отправят «материалы о фактах истязания Киевом граждан, имеющиеся в нашем распоряжении, в национальные парламенты европейских стран», пишет "Коммерсантъ".

Володин рассказал об обращении мэра украинского города Курпянска Геннадия Мацегора к Владимиру Зеленскому. По словам градоначальника, его дочь была похищена СБУ. Ранее Мацегора договорился о сотрудничестве с российскими властями.

«Сталкиваясь с такими фактами, все больше понимаешь, что происходит в Украине: насколько неонацистская идеология поразила органы власти», - написал Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.