Украинские военные сбили два российских самолета возле Изюма, зенитно-ракетные подразделения, стоящие в обороне Харькова, сбили ракету, сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.

«За минувшие сутки от российских солдат было 55 ударов, зафиксировали повышенную активность «Градов», «Урагана» – около 240 раз. Вечером противник дважды обстрелял из реактивной системы залпового огня (РСЗО) терминал аэропорта Харькова. От них пострадали Дергачи: гражданская инфраструктура, коммуникации, больница. Есть пострадавшие», - написал он в своем Telegram-канале.

Синегубов отметил, что ВСУ уничтожили российскую группу из состава 59-го танкового полка Западного военного округа, действовавшего в направлении Харькова.