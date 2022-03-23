Эрдоган: без российского газа турки замерзнут
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна не будет присоединяться к санкциям против России, так как не может позволить своим гражданам замерзнуть без российского газа, передает ТАСС.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна не будет присоединяться к санкциям против России, так как не может позволить своим гражданам замерзнуть без российского газа, передает ТАСС.
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