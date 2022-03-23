Лавров: Россия не будет самоизолироваться

Речь об изоляции России не идет, самоизолироваться Россия не будет, а продолжит работать с союзниками, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Ни о какой изоляции России - а такая цель была поставлена (Западом) - речь не идет. Скажу больше, мы и самоизолироваться не собираемся, у нас в мире много друзей, союзников, партнеров, огромное количество объединений, в которых Россия работает со странами всех континентов, и мы будем продолжать это делать", - сказал он в ходе пресс-конференции, пишет РИА Новости.