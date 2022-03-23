В Мариуполе россияне открыли штаб «Единой России» горсовет
В Мариуполе в помещении торгового центра "Метро" россияне открыли штаб "Единой России", где раздают агитматериалы и карточки мобильного оператора, сообщает Мариупольский горсовет.
"На выезде из Мариуполя, в помещении торгового центра "Метро", россияне открыли штаб российской партии "Единая Россия"", - говорится в сообщении горсовета в Телеграм-канале.
Отмечается, что "по информации остающихся в городе мариупольцев, в штабе раздают партийные газеты, агитируют за Россию, а также выдают карточки мобильного оператора "Феникс", который с 2014 года работает на оккупированной территории Донецка". Россияне называют свой штаб гуманитарным.