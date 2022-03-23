За месяц войны Россия потеряла убитыми более 16 тысяч солдат минобороны Украины
За месяц полномасштабной войны российские войска уже потеряли около 16 100 военнослужащих. Информацию об этом распространило Минобороны Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 25.03 ориентировочно составили:
• личного состава – около 16100 человек,
• танков ‒ 561 ед,
• боевых бронированных машин ‒ 1625 ед,
• артиллерийских систем – 291 ед,
• РСЗО - 90 ед,
• средств ПВО - 49 ед,
• самолетов – 115 ед,
• вертолетов – 125 ед,
• автомобильной техники - 1089 ед,
• кораблей /катеров - 5 ед,
• цистерн с ГСМ – 72,
• БПЛА оперативно-тактического уровня – 53,
• специальной техники – 18.
Данные постоянно уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.