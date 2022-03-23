Еще один российский олигарх уехал в Израиль
Михаил Прохоров, обладатель состояния в 11,4 млрд долларов США, прибыл в Израиль, передают «Детали».
Отмечается, что российский миллиардер прибыл в Израиль из Швейцарии 24 марта регулярным рейсом авиакомпании «Эль Аль».
Неясно, останется ли Прохоров в Израиле или цель его визита иная. Источник «Деталей» сообщает, что в аэропорту бизнесмен высказал намерение совершить репатриацию. Возможно, ему удастся доказать для этого, что еврейкой была его бабушка со стороны матери Анна Исааковна Белкина.