Медведев: Украина в результате «спецоперации» должна стать «нормальным соседом»

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что "военная операция" в Украине закончится, когда будут достигнуты поставленные цели. По его словам, для этого страна должна стать «нормальным соседом».

«Но очевидно, что операция будет продолжена до достижения тех целей, которые были поставлены президентом страны. Эти цели касаются будущего Украины — статуса Украины в качестве нейтрального государства, государства, которое не проводит антироссийскую политику, государства, которое не является милитаризованным, и государства, которое должно являться нашим нормальным соседом», — сказал Медведев в интервью РИА Новости.

Он подчеркнул, что военная операция «идет по плану». «Этот план подготовлен и утвержден верховным главнокомандующим», - добавил Медведев.