Эрдоган: Ильхам Алиев один из лидеров, которые хорошо знают Россию
Президент Азербайджана Ильхам Алиев является лидером, который лучше всех знает Россию, заявил глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
«Во время однодневного визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Турцию нашей главной темой обсуждений стали Россия и Украина. Ильхам Алиев является одним из лидеров, которые хорошо знают Россию. Его отношения с Владимиром Путиным известны всем. Президент Азербайджана - один из лучших аналитиков этой войны. У нас была возможность поговорить с ним об этом открыто и ясно», - сказал Эрдоган.