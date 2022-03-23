ЦБ России объяснил, почему держал половину резервов в долларах и евро
Банк России пояснил необходимость диверсификации резервов. ЦБ уточнил, что готовился к двум разным типам кризисов - финансовому и геополитическому, стратегии реагирования на которые различны. Также банк подтвердил, что в настоящее время все золото из золотовалютных резервов находится в хранилищах на территории страны.
ЦБ объяснил в своем Telegram-канале, что с 2014 года учитывал два возможных вида кризисов. Первый — традиционный финансовый кризис, какие ранее случались в 2008, 2014 и 2020 годах. При таких кризисах значительно снижаются цены на экспортные товары, происходит резкий отток капитала из стран с развивающимися рынками. «В такое время нужны резервы в валютах стран, с которыми Россия ведет активную торговлю и в которых номинированы долги компаний, банков и государства. Эти валюты — преимущественно доллары и евро», — отмечает банк.
Второй тип кризисов — геополитические. Чтобы противостоять подобному кризису, необходимы резервы, на которые не могут воздействовать санкции западных государств. Поэтому Банк России за последние годы увеличил долю золота и китайского юаня почти до половины резервов.
Регулятор также подчеркнул, что избежать заморозки золотовалютных резервов в долларах и евро невозможно. «Безналичная валюта всегда отражается на корреспондентских счетах в иностранных банках и поэтому может быть заморожена», — ЦБ. Но после заморозки резервов Банка России в долларах и евро Россия применила зеркальную меру, напомнил регулятор. В частности, были введены ограничения на движение капитала, запрет на продажу ценных бумаг иностранными инвесторами и запрет на вывод ими средств из российской финансовой системы.
Кроме того, выплаты по корпоративному долгу российских компаний и государственному долгу перед держателями долга из стран, которые поддерживают санкции против России, будут проходить только с разрешения правительственной комиссии. «То есть в ответ на заморозку части российских резервов Россия также ввела ограничения на движения средств, которые могли бы быть перечислены в недружественные страны, на сопоставимую сумму», — утверждают в ЦБ.
Около половины золотовалютных резервов Центробанка ($300 млрд) оказалось заморожено из-за санкций Запада в ответ на ввод российских войск на Украину 24 февраля. В тот день международные резервы России достигли нового исторического максимума — $643,2 млрд.