ЦБ России объяснил, почему держал половину резервов в долларах и евро

Банк России пояснил необходимость диверсификации резервов. ЦБ уточнил, что готовился к двум разным типам кризисов - финансовому и геополитическому, стратегии реагирования на которые различны. Также банк подтвердил, что в настоящее время все золото из золотовалютных резервов находится в хранилищах на территории страны.

ЦБ объяснил в своем Telegram-канале, что с 2014 года учитывал два возможных вида кризисов. Первый — традиционный финансовый кризис, какие ранее случались в 2008, 2014 и 2020 годах. При таких кризисах значительно снижаются цены на экспортные товары, происходит резкий отток капитала из стран с развивающимися рынками. «В такое время нужны резервы в валютах стран, с которыми Россия ведет активную торговлю и в которых номинированы долги компаний, банков и государства. Эти валюты — преимущественно доллары и евро», — отмечает банк.

Второй тип кризисов — геополитические. Чтобы противостоять подобному кризису, необходимы резервы, на которые не могут воздействовать санкции западных государств. Поэтому Банк России за последние годы увеличил долю золота и китайского юаня почти до половины резервов.