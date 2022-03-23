Советник президента Украины Алексей Арестович сообщил, что в результате удара по командно-штабному пункту на юге Украины убит российский генерал, пишет mignews.ua.

Позже нардеп Юрий Мысягин также сказал о гибели командующего российской армией генерала Якова Рязанцева. Об этом Мысягин сообщил в своем Телеграм-канале.

По его словам, в Чернобаевке погиб генерал-лейтенант командующий 49-й общевойсковой армией Южного военного округа РФ Яков Рязанцев.