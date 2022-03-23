Лавров: Большая часть мира не присоединится к санкциям против России

Подавляющее большинство стран мира не присоединится к санкциям против России, попытки Запада подмять под себя всех и вся обречены на провал, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом сообщает РИА Новости.

"Я хочу вам сказать, что, несмотря на пропаганду, которая жонглирует цифрами голосов, поданных за провокационную резолюцию в ООН, подавляющее большинство стран мира за пределами исторического и коллективного Запада не желает заниматься игрой в одни ворота. На них оказывается колоссальное давление, но надо все-таки ориентироваться не на провокационные пропагандистские тексты, которыми Запад жонглирует в ООН, а надо ориентироваться на реальное состояние торгово-экономических связей", - сказал Лавров, выступая в пятницу на заседании попечительского совета Фонда поддержки публичной дипломатии им. А.М.Горчакова.

Министр добавил, что "подавляющее большинство стран мира не присоединилось и не присоединится, я убежден, к играм, которые Запад затевает с использованием своей так называемой санкционной политики".