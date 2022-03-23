Лавров: Большая часть мира не присоединится к санкциям против России
Подавляющее большинство стран мира не присоединится к санкциям против России, попытки Запада подмять под себя всех и вся обречены на провал, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом сообщает РИА Новости.
"Я хочу вам сказать, что, несмотря на пропаганду, которая жонглирует цифрами голосов, поданных за провокационную резолюцию в ООН, подавляющее большинство стран мира за пределами исторического и коллективного Запада не желает заниматься игрой в одни ворота. На них оказывается колоссальное давление, но надо все-таки ориентироваться не на провокационные пропагандистские тексты, которыми Запад жонглирует в ООН, а надо ориентироваться на реальное состояние торгово-экономических связей", - сказал Лавров, выступая в пятницу на заседании попечительского совета Фонда поддержки публичной дипломатии им. А.М.Горчакова.
Министр добавил, что "подавляющее большинство стран мира не присоединилось и не присоединится, я убежден, к играм, которые Запад затевает с использованием своей так называемой санкционной политики".
"Подавляющее большинство стран мира заинтересованы в развитии равноправного межгосударственного сотрудничества на основе ключевых принципов, которые заложены в уставе ООН, прежде всего принцип суверенного равенства государств. Запад его грубейшим образом попирает и навязывает всем свое превосходство", - сказал министр.
При этом Лавров заметил, что "мы проходили в нашей истории, да и в истории Европы, подобные попытки подмять под себя все, всех и вся", и подчеркнул, что подобные попытки "обречены на провал".