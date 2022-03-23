В России начались массовые увольнения Forbes
Спустя один месяц войны России против Украины российская экономика оказалась в масштабном кризисе. Каждая пятая компания в стране сократила или отправила в простой сотрудников, пишет издание Forbes.
К таким выводам пришел сервис "Актион Бухгалтерия", который по просьбе Forbes опросил около 300 представителей российского малого и среднего бизнеса (85,6% опрошенных – с численностью сотрудников до 100 человек) из сфер услуг, оптовой и розничной торговли, производства, строительства и прочее. Опрос проводился с 14 по 22 марта.
По данным сервиса, у 13,7% компаний выручка упала более чем на 50%, а 3,5% предприятий и вовсе приостановили работу. Каждая пятая российская компания сократила или отправила в простой сотрудников. Среди них около 11% уволили или отправили в простой менее 10% штата, 6,3% компаний – от 10% до 30% своих работников, 2,8% – от 50% до 100% штата.
Более трети респондентов (37,5%) сообщили, что на протяжении последнего месяца теряют выручку и клиентов, 19% – теряют поставщиков. У 31,2% опрошенных компаний выручка с конца февраля упала незначительно – не более чем на 10–25% от показателей предыдущих месяцев. Около 29% констатировали снижение выручки на 25–50%.
Ранее сообщалось, что крупнейшая советская и российская автомобилестроительная компания АвтоВАЗ отправит всех сотрудников в корпоративный отпуск с 4 апреля по 24 апреля "в связи с продолжающимся кризисом в поставках электронных компонентов и с целью недопущения значительного сокращения заработка сотрудников".