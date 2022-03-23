Спустя один месяц войны России против Украины российская экономика оказалась в масштабном кризисе. Каждая пятая компания в стране сократила или отправила в простой сотрудников, пишет издание Forbes.

К таким выводам пришел сервис "Актион Бухгалтерия", который по просьбе Forbes опросил около 300 представителей российского малого и среднего бизнеса (85,6% опрошенных – с численностью сотрудников до 100 человек) из сфер услуг, оптовой и розничной торговли, производства, строительства и прочее. Опрос проводился с 14 по 22 марта.

По данным сервиса, у 13,7% компаний выручка упала более чем на 50%, а 3,5% предприятий и вовсе приостановили работу. Каждая пятая российская компания сократила или отправила в простой сотрудников. Среди них около 11% уволили или отправили в простой менее 10% штата, 6,3% компаний – от 10% до 30% своих работников, 2,8% – от 50% до 100% штата.