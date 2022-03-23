В Изюме депутаты, бывшие мэр и милиционер начали сотрудничать с российскими войсками горсовет; видео
В Изюме Харьковской области депутаты, бывший мэр и экс-милиционер начали сотрудничать с российскими войсками. Об этом сообщил в Facebook начальник отдела горсовета Максим Стрельник.
Он отметил, что пока украинская армия героически защищает город от попыток российских войск форсировать Северский Донец и полностью оккупировать Изюм, в «самом городе сейчас совершается преступление — государственная измена».
«Депутаты Анатолий Фомичевский и Юрий Козлов вместе с бывшим работником милиции Владиславом Соколовым и экс-мером Александром Божковым начали сотрудничество с российскими войсками», — сообщил чиновник.
Стрельник уточнил, что они предоставляют российской стороне информацию о расположении украинских войск, местных активистах, предпринимателях, военнослужащих теробороны и членах их семей. Кроме того, собирают персональные данные людей, оставшихся в городе, якобы для раздачи гумпомощи.
«Они сознательно дезинформируют изюмчан, находящихся в городе без каких-либо средств связи, что якобы государственные и городские власти сдали Киев, Харьков и Изюм, и призывают всех, кто находится в блокадном городе, сотрудничать с российскими войсками», — сообщил он.