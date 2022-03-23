В Изюме Харьковской области депутаты, бывший мэр и экс-милиционер начали сотрудничать с российскими войсками. Об этом сообщил в Facebook начальник отдела горсовета Максим Стрельник.

Он отметил, что пока украинская армия героически защищает город от попыток российских войск форсировать Северский Донец и полностью оккупировать Изюм, в «самом городе сейчас совершается преступление — государственная измена».

«Депутаты Анатолий Фомичевский и Юрий Козлов вместе с бывшим работником милиции Владиславом Соколовым и экс-мером Александром Божковым начали сотрудничество с российскими войсками», — сообщил чиновник.