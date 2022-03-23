Грузинские добровольцы ведут бои в Ирпене: группой руководит экс-министр обороны Грузии сми; видео
После российского вторжения многие иностранцы-добровольцы готовы с оружием в руках защищать Украину.
Вскоре после начала войны России против Украины президент Владимир Зеленский призвал добровольцев со всего мира приезжать в страну, чтобы с оружием в руках помочь бороться против российской агрессии. "Все, кто хочет присоединиться к защите безопасности в Европе и мире, могут приехать и стать бок о бок с украинцами против захватчиков XXI века", - заявил президент Украины.
Для иностранных граждан с этой целью был создан отдельный Интернациональный легион территориальной обороны.
Воевать на стороне Украины приехали и добровольцы из Грузии.
По информации «Военного обозревателя», грузинские добровольцы сейчас ведут бои в украинском Ирпене. Группой руководит бывший министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили.