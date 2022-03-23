Российский олигарх о жизни под санкциями: «Мы не понимаем, как выжить»

Подсанкционный российский банкир Петр Авен заявил, что его бизнес полностью разрушен. Санкции настолько повлияли на его жизнь, что вскоре он не сможет нанять водителя, а сам управлять не умеет. Об этом он рассказал в интервью Financial Times.

«Все, что мы строили в течение 30 лет, полностью разрушено. И мы вынуждены как-то начать новую жизнь», - говорит Авен.

Авен, до войны состояние которого оценивали в 4,4 млрд долларов, заявил, что теперь не знает, как выжить.