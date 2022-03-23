Российский олигарх о жизни под санкциями: «Мы не понимаем, как выжить»
Подсанкционный российский банкир Петр Авен заявил, что его бизнес полностью разрушен. Санкции настолько повлияли на его жизнь, что вскоре он не сможет нанять водителя, а сам управлять не умеет. Об этом он рассказал в интервью Financial Times.
«Все, что мы строили в течение 30 лет, полностью разрушено. И мы вынуждены как-то начать новую жизнь», - говорит Авен.
Авен, до войны состояние которого оценивали в 4,4 млрд долларов, заявил, что теперь не знает, как выжить.
«Разрешат ли мне нанять уборщицу или водителя? Я не умею водить авто... возможно, моя падчерица будет водить. Мы не понимаем, как выжить», – сказал он.
Добавим, что во время интервью Авен сидел в своей роскошной лондонской квартире с двухуровневой столовой.
Бизнесмен заявил, что санкции против него не имели оснований. Он планирует обжаловать их. Сейчас Авен ищет британского адвоката, чтобы разморозить средства, достаточные для оплаты юридической консультации, но местные юристы не хотят работать с русскими. Олигарх не надеется на быстрое решение своих проблем.
«Мне сказали, что изменить санкции практически невозможно», - отметил бизнесмен.
Авен не скрывает, что поддерживает тесные контакты с Кремлем, утверждая, что ведение бизнеса в России требует контакта с президентом.
«Очень странно оказаться под санкциями лишь потому, что ты встречаешься с президентом. Мы старались быть абсолютно вне политики. С Путиным я представлял «Альфа-групп», а не себя», - резюмировал он.