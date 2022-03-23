В Мелитополе 70 российских военнослужащих устроили бунт. Они отказываются принимать участие в боевых действиях против Украины. Об этом сообщают Силы обороны Запорожского края в Facebook.

«Поступила информация о том, что 24.03.2022 в подразделении российских войск, дислоцирующемся в Мелитополе, 70 военнослужащих устроили бунт по исполнению приказов руководства и отказались принимать участие в боевых действиях против ВСУ», - говорится в сообщении.