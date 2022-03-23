Подоляк: Российская элита пытается дистанцироваться от Путина

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк расценивает заявление заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева о том, что президент РФ Владимир Путин является единоличным инициатором войны против Украины, как попытку дистанцироваться от него и избежать собственной ответственности.

"Медведев публично зафиксировал, что решение о проведении тяжелой спецоперации (войны) против Украины, предусматривающей атаки на мирные города, принимал единолично президент РФ. Важный симптом – господствующая элита пытается дистанцироваться, понимая юридические последствия", - написал Подоляк в Твиттер в пятницу.