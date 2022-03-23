Путин одобрил участие Абрамовича в переговорах между Россией и Украиной Financial Times
Президент России Владимир Путин одобрил участие олигарха Романа Абрамовича в переговорах между Россией и Украиной. Об этом сегодня сообщило издание Financial Times со ссылкой на источники.
По данным собеседников газеты, после одобрения Путина Абрамович встретился с высокопоставленным чиновником из офиса президента Украины Владимира Зеленского для решения вопросов по организации переговоров. С тех пор обе стороны начали обсуждать предварительный план прекращения боевых действий в Украине.
Издание отмечает, что личное «благословение» Путина противоречит заявлениям российского бизнесмена о том, что он никогда не входил в ближайшее окружение президента России.
Руководитель фракции «Слуга народа» Давид Арахмия подтвердил, что Абрамович участвовал в переговорах. Эту информацию не отрицает и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, который вчера сообщил, что Абрамович помогал при организации на начальном этапе. «Сейчас переговоры идут между двумя переговорными командами — российской и украинской», — отметил официальный представитель Кремля.
Накануне The Wall Street Journal сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский просил США не вводить санкции против Абрамовича, так как он способствует переговорам России и Украины.