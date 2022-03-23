Президент России Владимир Путин одобрил участие олигарха Романа Абрамовича в переговорах между Россией и Украиной. Об этом сегодня сообщило издание Financial Times со ссылкой на источники.

По данным собеседников газеты, после одобрения Путина Абрамович встретился с высокопоставленным чиновником из офиса президента Украины Владимира Зеленского для решения вопросов по организации переговоров. С тех пор обе стороны начали обсуждать предварительный план прекращения боевых действий в Украине.

Издание отмечает, что личное «благословение» Путина противоречит заявлениям российского бизнесмена о том, что он никогда не входил в ближайшее окружение президента России.