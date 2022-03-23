Кремль о «смерти» Жириновского: неприличная утка

«Лидер ЛДПР Владимир Жириновский жив, но находится в тяжелом состоянии, а новость о его смерти - утка». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, это неприлично.

«Слава богу, Владимир Вольфович жив, он по-прежнему в больнице, в тяжелом состоянии, но под контролем врачей», - сказал он.

Напомним, что ранее 25 марта сенатор Александр Пронюшкин сообщил в Telegram о смерти политика, но затем удалил пост и извинился. Информацию о кончине Жириновского также опровергли спикер Государственной думы Вячеслав Володин, депутат и заместитель руководителя фракции ЛДПР Алексей Диденко и Минздрав страны.