У Путина отреагировали на предложение восстановить Мариуполь
«Слова первого зампреда Совета Федерации и секретаря генерального совета «Единой России» Андрея Турчака с обещаниями восстановить Мариуполь - инициатива на партийном уровне». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее Турчак заявил, что после окончания боевых действий в Украине в Мариуполь зайдут российские строители.
«Все навалимся. Восстановим и дома, и предприятия, и порт, и школы с садиками. Город сильно пострадал во время боев, сотни домов разрушены или сгорели. Ни у кого не должно быть сомнений - Россия здесь навсегда», - сказал накануне Турчак.