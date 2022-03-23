Польша, Словения и Чехия подготовили план по поддержке Украины

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша, Словения и Чехия подготовили «план из десяти пунктов по поддержке Украины», в рамках которого предлагается отключить все российские банки от SWIFT, исключить страну из всех международных организаций, а также приостановить визы для граждан РФ и ввести санкции против членов «Единой России», передает РИА Новости.

По словам Моравецкого, данный план подготовлен, чтобы остановить войну.

«В противном случае российская экономика адаптируется к новым условиям за несколько недель», - добавил польский премьер.