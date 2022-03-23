Эрдоган: Украина и Россия почти договорились по 4 из 6 пунктов

Глава турецкого государства напомнил также о встрече главы МИД России Сергея Лаврова и главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, организованной в Анталье усилиями турецкой стороны.

Эрдоган отметил, что в рамках этих усилий провел переговоры со многими лидерами, а глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу не раз встречался с коллегами из других стран.

По словам турецкого лидера, Анкара с самого начала прилагала огромные усилия, чтобы положить конец войне в Украине.

«Украина и Россия близки к консенсусу по четырем из шести пунктов переговорного процесса». Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил журналистам, передает «Анадолу».

«Опять же не раз с коллегами обсуждал тему и министр национальной обороны Турции Хулуси Акар. Контакты продолжаются. Безусловно, все это стало лучшим примером способности Турции выступать гарантом и посредником», - сказал он.

Возвращаясь к теме переговорного процесса между Москвой и Киевом, Эрдоган отметил вопросы, по которым есть или отсутствует консенсус.

«Полагаю, по четырем пунктам в переговорах есть консенсус. Первый пункт касается вступления Украины в НАТО. Первоначально Украина настаивала на членстве в альянсе, но впоследствии президент Украины Владимир Зеленский начал заявлять о возможности отказа. Другой пункт касается принятия русского языка в Украине в качестве официального. Зеленский согласился и с этим. На русском языке и так говорят практически на территории всей Украины. В этом плане проблем нет», - отметил глава Турции.

По словам турецкого лидера, еще одна важная тема, которую обсуждают стороны конфликта, касается демилитаризации Украины.

«Конечно, Украина - это государство, поэтому о принятии разоружения от А до Я речи не идет. Но и по этому вопросу непонятных аспектов нет. То есть украинская сторона заявила, что может пойти на определенные уступки и по данному вопросу. Четвертый пункт переговоров касается коллективной безопасности. Украина продемонстрировала позитивный подход и в этом отношении», - продолжил Эрдоган.

Однако консенсуса, по словам президента, все еще нет по вопросу Крыма и Донбасса.

«Что касается Крыма, Турция с самого начала открыто и четко выступила против оккупации полуострова», - отметил Эрдоган.

Глава государства уточнил, что лично озвучивал позицию Анкары по данному вопросу на каждых переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным.

«Но в то время у Запада не было такой четкой позиции по данной теме, как сегодня. Это все случилось с нами сегодня, потому что на Западе не приняли такой позиции», - добавил турецкий лидер.