Минобороны России: все идет по утвержденному плану

«Российская специальная военная операция в Украине проводится строго по утвержденному плану, приоритетом является исключение напрасных жертв среди мирного населения». Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

По его словам, высокоточными средствами поражения избирательно и аккуратно уничтожаются объекты военной инфраструктуры Украины, техника и вооружение, склады боеприпасов и материального имущества войск.

«С первых дней операции при планировании любых действий особое внимание уделяется сбережению гражданской инфраструктуры и мирных жителей Украины», - подчеркнул Конашенков.

Он отметил, что Киев до начала специальной военной операции начал широкомасштабную подготовку к наступлению стянутой на восток Украины ударной группировки войск.

«На фоне лживых заявлений о стремлении к миру Киев начал широкомасштабную артиллерийскую подготовку к наступлению стянутой на восток Украины ударной группировки войск при поддержке авиации и ракетных комплексов», - заявил он.