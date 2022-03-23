В Украине заявили, что Россия перебрасывает новые силы в Беларусь

«Российское командование перебрасывает новые силы в Беларусь, которую использует как площадку для наступательных действий на Украину, и суда в Азовское море, ВСУ держит оборону по всем направлениям агрессии». Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВС Украины.

В ведомстве отметили, что российским войскам не удалось достичь основных целей широкомасштабной войны – блокады Киева и выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей. Однако частично добились успеха по созданию сухопутного коридора между аннексированным Крымом и частью Донецкой области.

В то же время продолжаются меры пополнения потерь российских войск путем формирования и отправления в Беларусь сводных подразделений из состава 37-й ОМСБР (Кяхта), 5-й ОТБР (Улан-Удэ) 36-й армии, 38-й ОМСБР (Екатеринославка) 35-й армии, 40-й отдельной бригады морской пехоты (Петропавловск-Камчатский) тихоокеанского флота вооруженных сил России.