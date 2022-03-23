Путин недоволен голливудскими фильмами и японскими учебниками

«Американские фильмы и японские учебники истории искажают факты о Второй мировой войне, например, называя США единственным победителем нацизма или стыдливо умалчивая подробности о бомбардировках Хиросимы и Нагасаки». Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

Он отметил, что в Голливуде раз за разом выходили фильмы, в которых единственным победителем нацизма назывались Соединенные Штаты.

«При этом мужество и героизм, победу Красной армии, которая внесла решающий вклад - достаточно посмотреть просто на цифры воинских подразделений, которые воевали на восточном фронте, у Германии, - взяли и «отменили», - заметил российский лидер.

Путин также указал, что в Японии, например, в день памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки или стыдливо молчат о том, кто же сбросил бомбы на их города, или пишут совсем уже очевидную чушь, мол, это сделали некие абстрактные союзники.