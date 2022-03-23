Минобороны России: Украина потеряла 30 тысяч военных

«За месяц военных действий потери ВС Украины составили порядка 30 тыс. человек, в том числе более 14 тыс. – безвозвратные». Об этом заявил первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

По его словам, снабжение украинских войск ракетами и боеприпасами, горючим и продовольствием практически полностью остановлено.

Генерал отметил, что ВС России выполнили основные задачи первого этапа боевых действий в Украине.

«В целом основные задачи первого этапа операции выполнены. Существенно снижен боевой потенциал Вооруженных сил Украины, что позволяет сосредоточить основные усилия на достижении главной цели - освобождении Донбасса», - сказал Рудской.