Дмитрий Рой, автор haqqin.az 17:37

«Форсированию хода спецоперации на Украине в немалой степени препятствует неопределенный статус освобожденных территорий. Органы прежней власти в большинстве районов не действуют, новые администрации не созданы. Вследствие этого обостряются гуманитарные проблемы, фиксируется расцвет мародерства и националистической активности, нет условий, чтобы возобновить экономическую и социальную деятельность, обучение в школе, медицинское обслуживание», - сообщают российские аналитики. Победный тон российских ура-патриотов, как видим, сильно меняется. Становится очевидным, что Россия оказалась не в состоянии даже продумать вопрос о том, как налаживать жизнь на оккупированных территориях Украины. И это главное фиаско, доказывающее, что претендующие на оккупацию суверенной страны силы оказались не в состоянии даже разработать план управления «покоренной страной». Понадеявшись только на авось.

Логика примитивна и незатейлива. После начала «не-войны» украинская армия частично переходит на сторону России, частично – сдается, частично – просто растворяется. Население встречает оккупантов цветами. Местные власти во главе с Зеленским тут же становятся коллаборационистами и с энтузиазмом переходят на сторону армии пришельцев. При таком примитивном планировании где уж было вспомнить о гении маршале СССР Николае Огаркове, который еще в конце 70-х – начале 80-х разработал технологию создания корпуса гражданских специалистов, идущих вслед за наступающими войсками. Нынешняя российская власть только на словах говорит о «трагедии распада Советского Союза». В реальности же она оказалась не в состоянии ни освоить его опыт, ни его теоретическое наследие. Скажу больше – волны чисток 90-х и 2000-х полностью уничтожили интеллектуальную элиту спецслужб и армии, критически снизив потенциал этих ведомств. Умных сменили верные, интеллектуалы исчезли, их сменили бюрократы, не стеснявшиеся наличными платить СМИ за то, чтобы те превозносили их как новых «гигантов военной мысли», как это делал нынешний начальник российского Генерального штаба Валерий Герасимов, потолком которого в Советской армии была должность командира мотострелковой дивизии.

Он оказался злопамятным – а потому гениальные наработки маршала Огаркова были им «сброшены с корабля современности» и исключены из учебных программ российских военно-учебных заведений. А ведь еще в конце XX века гениальный маршал писал о необходимости создания корпуса гражданских специалистов, идущих вслед за наступающими войсками. В задачу корпуса должна была входить организация нормальной жизни на занятых территориях до создания на ней гражданских органов власти. Эти разработки были использованы в армии США и впервые в массовом порядке применены во время второй войны в Заливе, где вслед за армией вторжения двигались именно такие специалисты, немедленно приступавшие к организации и налаживанию мирной жизни занятых городов. Более того: «террористы» ИГИЛ, костяк которого составляли офицеры армии Саддама Хусейна, обучавшиеся в том числе и в советских академиях, имели свои собственные группы и отряды, немедленно бравшие под контроль все гражданское хозяйство в занятых группировкой городах.