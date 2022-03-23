В России подтвердили гибель свыше 1300 военных в Украине
«Более 1300 российских военнослужащих погибли в ходе боевых действий в Украине». Об этом сообщил первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской, передает ТАСС.
По словам генерала, на сегодня погиб 1 351 военнослужащий, 3 825 получили ранения.
Он подчеркнул, что государство возьмет на себя поддержку их семей.
«Поднятие детей вплоть до получения высшего образования, полное погашение кредитов, решение жилищного вопроса», - подчеркнул Рудской.