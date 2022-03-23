Украинская полиция работает как часы

Отдел информации

Николаевская область охвачена эскалацией напряженности, вызванной беспрерывными атаками российских вооруженных сил. Однако несмотря на разгар боевых действий в области и украинская полиция в борьбе с преступниками с честью справляется со своими задачами.

Как сообщает МВД Украины, накануне в Николаевской области полицейские задержали мужчину, в рюкзаке которого была обнаружена крупная сумма денег.

Мужчина похитил денежные средства на автодороге в Витовском районе. Украинский гражданин проник в помещение АЗС через разбитое во время артиллерийских обстрелов окно. Затем он повредил платежный терминал, украл более 90 тысяч гривен и ушел пешком в Николаев.

34-летний херсонец задержан. Мародеру грозит до восьми лет тюрьмы.