Украинская полиция работает как часы
Николаевская область охвачена эскалацией напряженности, вызванной беспрерывными атаками российских вооруженных сил. Однако несмотря на разгар боевых действий в области и украинская полиция в борьбе с преступниками с честью справляется со своими задачами.
Как сообщает МВД Украины, накануне в Николаевской области полицейские задержали мужчину, в рюкзаке которого была обнаружена крупная сумма денег.
Мужчина похитил денежные средства на автодороге в Витовском районе. Украинский гражданин проник в помещение АЗС через разбитое во время артиллерийских обстрелов окно. Затем он повредил платежный терминал, украл более 90 тысяч гривен и ушел пешком в Николаев.
34-летний херсонец задержан. Мародеру грозит до восьми лет тюрьмы.