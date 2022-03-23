Самолет польского президента, который спешил на встречу с Байденом, аварийно сел в Варшаве

Президент Польши Анджей Дуда не смог прилететь в Жешув, куда прибыл президент США Джо Байден, так как его самолет аварийно приземлился в Варшаве, сообщил глава канцелярии Якуб Кумох.

«Имела место аварийная посадка самолета с президентом Дудой на борту. Самолет вернулся в Варшаву», - сказал он.

Отметим, что Байден совершает двухдневный визит в Польшу после посещения Брюсселя, где он принимал участие во внеочередном саммите НАТО, глав стран G7 и Европейского совета.