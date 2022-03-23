Минобороны России: российские военные заблокировали Киев, Харьков и другие города

Вооруженные силы России заблокировали Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев, под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской областей. Об этом сообщил первый заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

«Наступательные действия Вооруженных сил Российской Федерации осуществляются на различных направлениях. В результате российскими войсками заблокированы Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев. Под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской областей», - заявил Рудской.

По словам генерал-полковника, ВС России наносят такой ущерб объектам военной инфраструктуры, технике, личному составу Вооруженных сил Украины на территории блокированных городов, чтобы в результате сковать силы ВСУ и не дать им возможности усилить свою группировку в Донбассе до полного освобождения российской армией территорий «ДНР» и «ЛНР».